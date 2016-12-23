В ЛНР опасаются, что Киев может использовать перемирие для наступления

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается, что Киев планирует использовать перемирие в Донбассе, вступающее в силу 24 декабря, для подготовки масштабного наступления.

В среду контактная группа по Донбассу предложила сторонам конфликта полное прекращение огня с 24 декабря.

Как заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, Киев по-прежнему делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе. По его словам, возможно, украинские силовики "уже начали использовать режим тишины для подготовки плацдарма к проведению полномасштабного наступления".

"От достоверных источников из штаба "АТО" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе — ред.) нам стало известно о планах преступного военного руководства Украины применить на дебальцевском направлении модернизированных танков Т-72Б, которые поступили в третий танковый батальон 54 бригады", — заявил Марочко.

Он сообщил, что ополченцы ЛНР "по-прежнему готовы к мирному урегулированию конфликта на Донбассе путем политического диалога" и полностью соблюдают все достигнутые в Минске договоренности.

Ранее власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили, что украинские силовики с 18 декабря совершили несколько попыток прорыва позиций ополченцев на дебальцевском направлении. Город Дебальцево впервые подвергся обстрелу с 2015 года. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.