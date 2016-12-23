Власти Закарпатья пригрозили Киеву "донецким и луганским сценарием"

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Глава Закарпатского облсовета Михаил Ривис призвал власти Украины не доводить ситуацию в регионе до "донецкого и луганского сценария". Об этом сообщает местное издание Uzhhorod Today.

Такое заявление Ривис сделал на заседании облсовета, в ходе которого депутаты проголосовали за автономное выстраивание экономических связей с регионами, в частности Полтавской и Ивано-Франковской областями.

"Мы понимаем, что администрации назначаются президентом, а облсоветы выбираются народом <…> Мы должны доводить свои мысли, чтобы их слышали. Чтобы мы не дошли до такой ситуации, как в Донецке и Луганске, когда люди поднялись и сказали — вы нас не слышите", — сказал Ривис.

Днем ранее представители общины закарпатских русинов объявили о намерении добиваться автономного статуса Закарпатья. Они потребовали признать результаты референдума 1991 года, на котором жители региона выступили за его автономию в составе Украины, сообщило издание "Комментарии.ua".