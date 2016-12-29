Порошенко сообщил о шести тысячах кибератак на украинские ведомства

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца, сообщается на официальном сайте главы государства.

Ранее хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Госказначейства, Минобороны, Украинских железных дорог и Мининфраструктуры.

"В целом в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около 6,5 тысячи спланированных кибератак", — сказал Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

На заседании СНБО рассматриваются основные принципы информационной безопасности, в первую очередь, угрозы кибербезопасности и их нейтрализации, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины.

"Вопрос кибербезопасности стоит в качестве основных вызовов на сегодняшний день и во время саммитов НАТО, и во время проведения наших комиссий. Создан специальный трастовый фонд. Поэтому вынесение сегодня на заседании СНБОУ вопроса кибербезопасности является абсолютно актуальным", — сказал президент в начале заседания.