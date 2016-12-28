Киев передаст ДНР и ЛНР в четверг 15 пленных, заявили в Луганске

ЛУГАНСК, 28 ноя — РИА Новости. Киев передаст в четверг самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам 15 пленных в одностороннем порядке, заявила в среду РИА Новости руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.

"Завтра в районе Майорска Донецкой области с 14.00 до 15.00 по киевскому времени (15.00 — 16.00 мск) Украина в одностороннем порядке передает 15 человек", — сказала она.

По словам Кобцевой, принимать пленных будут пять человек из ЛНР и десять — из ДНР.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что власти Украины намерены передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными.