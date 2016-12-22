В ЛНР заявили, что обстрелы на дебальцевском направлении продолжаются

ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Обстрелы со стороны украинских силовиков на дебальцевком направлении в Донбассе продолжаются, заявили РИА Новости в четверг в штабе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики в минувшее воскресенье пытались прорвать линию обороны на дебальцевском направлении, что привело к столкновению. По данным ЛНР, с воскресенья в результате боевых действия погибли четыре ополченца. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.

"На дебальцевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Имеются разрушения жилых домов в населенном пункте Дебальцево и Новогригоровка", — заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

В районе Дебальцево в середине февраля 2015 года шли ожесточенные бои между силовиками и ополченцами. Ополченцы заявляли об окружении крупной группировки силовиков в Дебальцево, по их данным, украинские военные массово сдавались в плен. При этом глава ДНР Александр Захарченко заявил о гибели в окружении под Дебальцевом трех тысяч украинских силовиков. Город перешел под контроль ДНР спустя несколько недель ожесточенных боев. На этой неделе в местной администрации РИА Новости сообщили, что окрестности Дебальцево вновь подвергаются обстрелам.