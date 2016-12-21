В ДНР увидели подвижки в вопросе обмена пленными

ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Положительные подвижки в вопросе обмена пленными есть, но его решение зависит от всех участников переговорного процесса, сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Дениса Пушилина.

В среду в Минске состоялась последняя в этом году встреча контактной группы по Украине. Талакина ранее заявила, что гуманитарной подгруппе удалось достичь ряда договоренностей в вопросе обмена пленными. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сказал, что обмен по формуле "всех на всех" сдерживается необходимостью согласования сторонами конфликта точных списков пленных.

"Сегодня в гуманитарной подгруппе действительно были положительные подвижки. Но это не значит, что достигнуты реальные договорённости об обмене пленными. Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы обмен пленными произошёл до Нового года, но решение этого вопроса зависит от всех участников переговорного процесса. И, к сожалению, одного нашего желания недостаточно", — написала Талакина на своей странице в Facebook.