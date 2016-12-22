В Дебальцево к использованию готовы более 30 бомбоубежищ

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Более 30 бомбоубежищ готовы к использованию в городе Дебальцево в Донбассе, отработан механизм оповещения жителей об опасности, заявил журналистам в четверг исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Рейнгольд.

В среду вечером в администрации города РИА Новости заявили, что Дебальцево впервые с 2015 года подверглось обстрелу. Оборонные ведомства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик неоднократно заявляли об обострении ситуации на этом участке.

"У нас более 30 бомбоубежищ, они все готовы… Люди о них знают, город разбит на 20 квартальных комитетов… В городе работает система оповещения, а также есть две мобильных установки МЧС для оповещения мирного населения. Это два автомобиля с громкоговорителями", — сказал Рейнгольд.

Он добавил, что экстренные службы не раз проводили тренировки на случай внештатной ситуации.

В минувшее воскресенье Народная милиция самопровозглашенной ЛНР сообщила, что украинские силовики предпринимают попытки прорвать линию обороны на дебальцевском направлении, что приводит к боестолкновениям. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.