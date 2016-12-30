Порошенко предложил Маккейну посетить Донбасс

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Президент Петр Порошенко предложил американским сенаторам Джону Маккейну, Линдси Грэм и Эми Клобучар посетить Донбасс для получения объективной информации, сообщает пресс-служба украинского президента.
По данным пресс-службы, стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения минских договоренностей и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Также президент наградил Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого Грэма за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США. В свою очередь, Маккейн подтвердил свою решимость относительно предоставления помощи Украине.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".