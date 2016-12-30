Порошенко предложил Маккейну посетить Донбасс

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Президент Петр Порошенко предложил американским сенаторам Джону Маккейну, Линдси Грэм и Эми Клобучар посетить Донбасс для получения объективной информации, сообщает пресс-служба украинского президента.

В пятницу Порошенко встретился с американскими законодателями в Киеве. Как отмечается в релизе, он "предложил сенаторам совершить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны" и ополченцев, "которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня".

По данным пресс-службы, стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения минских договоренностей и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Также президент наградил Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого Грэма за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США. В свою очередь, Маккейн подтвердил свою решимость относительно предоставления помощи Украине.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".