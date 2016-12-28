Силовики семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Режим прекращения огня ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) не соблюдается, за сутки зафиксировано семь обстрелов по позициям Народной милиции в районах населенных пунктов Калиновка, Славяносербск и памятника князю Игорю (КПП "Станица Луганская")", — сообщили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства ЛНР, при обстрелах украинские силовики использовали минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (ГП-25, АГС) и стрелковое оружие. Всего по территории ЛНР было выпущено более 110 снарядов, сообщили в Народной милиции.

С 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске. Перед этим перемирием стороны заявляли об обострении на дебальцевском направлении (город Дебальцево подконтролен самопровозглашенной ДНР) и у Светлодарска (подконтролен украинским силовикам). Однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах, несмотря на объявленное в Донбассе перемирие.

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