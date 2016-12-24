В ДНР заявили о резком обострении обстановки за минувшие сутки

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Почти 3 тысячи мин, снарядов и боеприпасов реактивных систем залпового огня выпустили украинские силовики в минувшие сутки по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки обстановка резко обострилась", — отметил Басурин.

По его словам, украинские войска 302 раза нарушили режим прекращения огня, по территории самопровозглашенной ДНР было выпущено "16 боеприпасов из РСЗО "Град", 114 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 миллиметров, 1822 мины калибром 120 и 82 миллиметра, 30 танковых снарядов, а также 836 боеприпасов из различных типов гранатометов". "Кроме того, при обстрелах, применялись БМП и стрелковое оружие", — сказал он.

Басурин отметил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 16 населенных пунктов ДНР и окраины Донецка.

Он также рассказал, что разведка самопровозглашенной республики обнаружила в районах, близких к линии соприкосновения, более десяти реактивных систем залпового огня "Град" и других артиллерийских установок крупного калибра, принадлежащих украинским силовикам.

Ранее сообщалось, что с полуночи 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске.