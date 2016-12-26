В Киеве приветствовали решение ДНР и ЛНР по освобождению двух пленных

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко приветствовала решение ополченцев освободить двух пленных женщин.

Ранее было опубликовано заявление глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, в котором говорилось, что республики в качестве жеста доброй воли передадут двух пленных женщин депутату Верховной рады Надежде Савченко, ранее осужденной в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованной президентом РФ.

"Здесь может быть только одна позиция и один комментарий. Мы счастливы освобождению каждого заложника, мы счастливы, что люди встретят праздники дома. Мы счастливы, что решение украинской стороны в одностороннем порядке передать к новогодним праздникам отдельным районам Донецкой и Луганской области 15 человек… способствует гуманитарным жестам", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, одна из пленных работает в сфере медиа, а вторая — в одной из украинских государственных структур, освобождение обеих ранее не раз обсуждалось представителями гуманитарной подгруппы по Донбассу.

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