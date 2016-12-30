В ДНР за год обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в этом году, сообщил в пятницу глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.

"На протяжении 2016 года было обезврежено 42,675 тысячи единиц взрывоопасных предметов, проведено обследование более 4 тысяч гектар различных территорий. Обследовано около 400 километров дорог и 25 километров линий систем жизнеобеспечения населения", — сказал Кострубицкий в ходе выступления с докладом по итогам работы в 2016 году.

По его словам, с начала года в ДНР спасатели ликвидировали около 100 пожаров, возникших в результате обстрелов.

"Оперативные действия по тушению этих пожаров в большинстве случаев сопровождались угрозой жизни и здоровью спасателей", — добавил глава МЧС.

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