В ДНР за год обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили более 40 тысяч взрывоопасных предметов в этом году, сообщил в пятницу глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.
По его словам, с начала года в ДНР спасатели ликвидировали около 100 пожаров, возникших в результате обстрелов.
"Оперативные действия по тушению этих пожаров в большинстве случаев сопровождались угрозой жизни и здоровью спасателей", — добавил глава МЧС.
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