В ДНР заявили, что за время конфликта отпустили 80 пленных

ГОРЛОВКА, 29 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика за все время конфликта в Донбассе в качестве жеста доброй воли отпустила 80 пленных, сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Я напоминаю, что людей, которых мы отпустили жестом доброй воли — 80 человек", — сказала Морозова.
Она добавила, что среди тех людей, которых планирует передать Киев, семь женщин. Кроме того, основным из требований в момент договоренности о передаче было то, чтобы у освобожденных людей при себе были акты помилования.
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