В ДНР заявили, что за время конфликта отпустили 80 пленных

ГОРЛОВКА, 29 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика за все время конфликта в Донбассе в качестве жеста доброй воли отпустила 80 пленных, сообщила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее сообщалось, что 29 декабря Киев передаст ДНР и ЛНР в качестве жеста доброй воли 15 удерживаемых им сторонников республик.

"Я напоминаю, что людей, которых мы отпустили жестом доброй воли — 80 человек", — сказала Морозова.

Она добавила, что среди тех людей, которых планирует передать Киев, семь женщин. Кроме того, основным из требований в момент договоренности о передаче было то, чтобы у освобожденных людей при себе были акты помилования.

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