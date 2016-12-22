Штайнмайер призвал стороны конфликта в Донбассе обменяться пленными

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (253)

БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал стороны конфликта в Донбассе провести до конца года согласованный ранее обмен пленными.

"Я призываю все стороны провести согласованный обмен пленными еще в этом году, прежде всего это касается ослабленных пленных", — сказал Штайнмайер, его цитирует рассылка МИД.

Он добавил, что среди дальнейших шагов, которые обязаны предпринять стороны конфликта, "быстрый отвод частей, вывод тяжелых вооружений и организация беспрепятственного доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории конфликта".

Следите за хроникой украинского кризиса >>