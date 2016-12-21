В ЛНР заявили о попытке прорыва силовиков на дебальцевском направлении

ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва на дебальцевском направлении, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

В воскресенье Народная милиция самопровозглашенной ЛНР сообщила, что украинские силовики предпринимают попытки прорвать линию обороны на дебальцевском направлении, что приводит к боестолкновениям. В Минобороны Украины сообщили, что пять силовиков погибли, еще 16 пострадали. В Киеве считают, что ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе лежит на ополченцах.

"Сегодня около 15.00 киевские силовики предприняли очередную попытку проникнуть на нашу территорию и атаковали позиции Народной милиции ЛНР в районе у Дебальцево при помощи трех БМП и личного состава ВСУ, численностью до полутора взвода. Подразделения Народной милиции ЛНР успешно отразили попытку ВСУ и не позволили киевским силовикам вклиниться в наши порядки", — заявил Марочко.

В районе Дебальцево в середине февраля 2015 года шли ожесточенные бои между силовиками и ополченцами. Ополченцы заявляли об окружении крупной группировки силовиков в Дебальцево, по их данным, украинские военные массово сдавались в плен. При этом глава ДНР Александр Захарченко заявил о гибели в окружении под Дебальцевом трех тысяч украинских силовиков. Город перешел под контроль ДНР спустя несколько недель ожесточенных боев. На этой неделе в местной администрации РИА Новости сообщили, что окрестности Дебальцево вновь подвергаются обстрелам.