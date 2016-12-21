В ЛНР заявили о попытке прорыва силовиков на дебальцевском направлении

ЛУГАНСК, 21 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва на дебальцевском направлении, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня около 15.00 киевские силовики предприняли очередную попытку проникнуть на нашу территорию и атаковали позиции Народной милиции ЛНР в районе у Дебальцево при помощи трех БМП и личного состава ВСУ, численностью до полутора взвода. Подразделения Народной милиции ЛНР успешно отразили попытку ВСУ и не позволили киевским силовикам вклиниться в наши порядки", — заявил Марочко.
В районе Дебальцево в середине февраля 2015 года шли ожесточенные бои между силовиками и ополченцами. Ополченцы заявляли об окружении крупной группировки силовиков в Дебальцево, по их данным, украинские военные массово сдавались в плен. При этом глава ДНР Александр Захарченко заявил о гибели в окружении под Дебальцевом трех тысяч украинских силовиков. Город перешел под контроль ДНР спустя несколько недель ожесточенных боев. На этой неделе в местной администрации РИА Новости сообщили, что окрестности Дебальцево вновь подвергаются обстрелам.