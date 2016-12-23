Омбудсмен ДНР назвал число пострадавших из-за боевых действий в 2016 году

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Почти 450 человек получили ранения различной степени тяжести на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики с начала года вследствие ведения боевых действий, сообщил в пятницу журналистам представитель аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР.

"С 1 января по 22 декабря 2016 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Украины получили 449 человек, из которых 214 — военнослужащие, в том числе 16 детей", — сообщил представитель ведомства.

Также в аппарате омбудсмена добавили, что с начала конфликта на территории ДНР погибли 4277 человек, в том числе 74 ребенка в возрасте до 18 лет.

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