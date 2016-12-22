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В мире

Формула Киева по обмену пленными не соответствует "Минску-2", заявили в ДНР

Тема:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (253)
16:5422.12.2016
(обновлено: 16:55 22.12.2016)
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Военнопленные перед процедурой обмена. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Формула обмена военнопленными, предложенная Киевом, не соответствует требованиям минских соглашений; в ДНР призывают Киев не подходить избирательно к выполнению "Минска-2" и по-прежнему настаивают на обмене "всех на всех" до конца 2016 года, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной республики Дарья Морозова.

Обмен пленными. Архивное фото
© РИА Новости. Олеся Потапова
В ДНР увидели подвижки в вопросе обмена пленными
"Хочу напомнить украинской стороне, что формула "один к четырем", которую они предлагают, не прописана в минских соглашениях. Там четко прописано — всех на всех. Не нужно избирательно подходить к выполнению договоренностей… Мы настаиваем на проведении обмена до Нового года по формуле "всех на всех", — сказала Морозова в четверг.

Она отметила, что ДНР готова провести обмен пленными с Киевом по формуле "всех на всех" в любое время. "Я готова в любой день до нового года, даже в новогоднюю ночь, стоять на блок-постах и принимать каждого человека, которого передаст Украина, каждого, кто есть в нашем списке", — сказала она. Морозова напомнила, что у Киева есть для этого все необходимые ресурсы, и данный процесс процессуально возможен. Необходимо лишь "волевое" решение президента Украины Петра Порошенко.

Ранее в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" сдерживается необходимостью согласования сторонами конфликта точных списков пленных. По его словам, для того, чтобы осуществить обмен пленными по формуле "всех на всех", "надо знать, сколько их на каждой стороне".

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