В ЛНР заявили, что более 50 силовиков погибли за неделю в районе Дебальцево

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко заявил, что более 50 украинских силовиков погибли и около 100 получили ранения на дебальцевском направлении в Донбассе с 18 декабря.

"Нам достоверно известно о более чем 50 погибших и около 100 раненых украинских бойцах (на дебальцевском направлении — ред.). Однако в украинском министерстве обороны официально продолжают лгать, заявляя о шести погибших и 19 раненых", — заявил Анащенко на брифинге.

Таким образом, по мнению Анащенко, в военном руководстве Украины хотят скрыть истинные потери и свои неудачи за "проведенную провокацию".

"Также достоверно известно, что многочисленных жертв среди раненых удалось бы избежать, если бы командование ВСУ своевременно эвакуировало раненых с поля боя", — заявил он.

Начальник управления добавил, что Народная милиция ЛНР также понесла потери на дебальцевском направлении в количестве шести убитых и семи раненых. "Двое военнослужащих по-прежнему числятся без вести пропавшими, мы делаем всё возможное для установления их судьбы", — подчеркнул Анащенко.