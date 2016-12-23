Киев подтвердил готовность обеспечить режим тишины в Донбассе с 24 декабря

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность Киева обеспечить установление режима тишины в Донбассе с 24 декабря и выразил надежду, что он приобретет постоянный характер.

Порошенко заявил, что приветствует достижение в рамках контактной группы по Украине договоренностей касательно введения дополнительных мер по установлению устойчивого и бессрочного режима прекращения огня в Донбассе, начиная с 00.00 24 декабря.

"Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться накануне новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня в Донбассе приобретет постоянный характер. Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие минские договоренности", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

В среду контактная группа по Донбассу предложила сторонам конфликта полное прекращение огня с 24 декабря.