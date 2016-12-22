В ДНР заявили о повреждении более 10 строений за сутки из-за обстрелов

ДОНЕЦК 22 дек — РИА Новости. Более 10 строений повреждены за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов повреждения получили девять домостроений, в том числе три домостроения в Докучаевске, один жилой дом в Минеральном, один жилой дом в Крутой Балке, два домостроения в Старомихайловке, один жилой дом в Зайцево, а также одно домостроение в Горловке", — сказал он.

Также Басурин добавил, что повреждения получили два дома в Дебальцево.