Плотницкий назвал ложью заявление Турчинова об успехах силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий назвал ложью заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об улучшении позиций украинских силовиков в Донбассе.

Ранее Турчинов выразил мнение, что 2017 год станет переломным в вопросе восстановления контроля Киева в Донбассе, так как в 2016 году украинские силовики улучшили свои позиции в Донбассе, а также начали "освобождать оккупированные территории".

"Не было никаких улучшений позиций. Этого не может быть. Все их попытки закончились провалом: массовой гибелью солдат ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) и потерей техники. Партия войны, к которой относится секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, выдает желаемое за действительное. Кроме откровенной лжи и псевдофактов, за этой риторикой ничего нет", — заявил РИА Новости глава ЛНР, комментируя заявление Турчинова.

По словам Плотницкого, заявления Киева о закреплении украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе не соответствуют действительности.

"Легенды о закреплении ВСУ на линии разграничения четко подтверждается новыми больничными койками в Харькове, Одессе, Виннице. Мы сожалеем о том, что за лживые обещания Турчинова и "киевской хунты" расплачиваются слезами матери солдат ВСУ", — заявил глава ЛНР.