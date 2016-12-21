Политподгруппа обсудила возможные варианты проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости. Политическая подгруппа на переговорах в Минске в среду обсудила возможные варианты проведения легитимных местных выборов в Донбассе, однако Киев настаивает на выполнении ряда условий, сообщает пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы — Дарка Олифер.

"Во время консультаций (в Минске в среду — ред.) в рамках политической подгруппы основным вопросом были возможные модальности проведения легитимных местных выборов в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Без полного режима тишины, вывода иностранных воинских формирований, закрытия границы, без соблюдения украинского законодательства и соблюдения стандартов ОБСЕ выборов быть не может", — написала Олифер в Facebook.

Проведение местных выборов в Донбассе — один из ключевых этапов урегулирования конфликта на Украине в соответствии с минскими соглашениями. Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР планировали провести выборы осенью 2015 года. В октябре 2015 года, после встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Париже, власти республик согласились перенести местные выборы.