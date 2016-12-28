Киев продолжает отвергать условия по обмену пленными, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Представителей Киева категорически не устраивает обмен военнопленными по формуле "всех на всех", у них есть свое видение процесса, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.

Ранее Морозова неоднократно призывала представителей Киева провести обмен согласно шестому пункту комплекса мер по формуле "всех на всех" до Нового года. При этом она заявила, что ДНР и ЛНР готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "690 на 47".

"Мы по-прежнему настаиваем на обмене по формуле "всех на всех". Украинскую сторону это категорически не устраивает. Они выбрали свою цифру. Я еще раз напоминаю украинской стороне, что у нас есть одна формула, согласно шестому пункту. Это "всех на всех", — сказала Морозова.