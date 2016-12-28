Киев продолжает отвергать условия по обмену пленными, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Представителей Киева категорически не устраивает обмен военнопленными по формуле "всех на всех", у них есть свое видение процесса, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.
"Мы по-прежнему настаиваем на обмене по формуле "всех на всех". Украинскую сторону это категорически не устраивает. Они выбрали свою цифру. Я еще раз напоминаю украинской стороне, что у нас есть одна формула, согласно шестому пункту. Это "всех на всех", — сказала Морозова.