В ЛНР отменили комендантский час на Новый год и Рождество

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий подписал указ об отмене действия комендантского часа на территории ЛНР на Новый год и Рождество, соответствующий документ опубликован в среду Луганским информационным центром.

Комендантский час был введен в ЛНР с началом боевых действий летом 2014 года.

"Действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики отменяется в новогоднюю ночь — с 23.00 31 декабря 2016 года до 04.00 1 января 2017 года, и в ночь на Рождество – с 23.00 6 января до 04.00 7 января 2017 года", — сообщается в документе.

Действие комендантского часа будет возобновлено с 23.00 1 января и с 23.00 7 января 2017 года.

Плотницкий также поручил МВД и министерству государственной безопасности организовать усиленное патрулирование на территории ЛНР с 23.00 31 декабря до 04.00 1 января 2017 года, а также с 23.00 6 января до 04.00 7 января.