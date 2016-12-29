Нацсовет Украины по ТВ не продлил в установленный срок лицензию Радио Вести

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил в установленный срок лицензию Радио Вести в Киеве и Харькове, которая истекает в феврале 2017 года, передает в четверг украинское издание "Вести".

"Медиахолдинг "Вести Украина" обратился к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания с заявлением о продлении лицензий Радио Вести в Киеве и Харькове. Срок текущих лицензий радиостанции заканчивается в феврале 2017 года. Но решение в установленный законом срок так и не принято регулятором", — говорится в сообщении.

По данным издания, проходят регулярные безосновательные проверки регулятором Радио Вести. Нацсовет также дважды блокировал расширение сети Радио Вести и изменение программных концепций радиостанции.

Согласно украинскому законодательству, регулятор принимает решение о выдаче лицензии в десятидневный срок с момента подачи заявления.