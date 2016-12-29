Нацсовет Украины по ТВ не продлил в установленный срок лицензию Радио Вести

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил в установленный срок лицензию Радио Вести в Киеве и Харькове, которая истекает в феврале 2017 года, передает в четверг украинское издание "Вести".
По данным издания, проходят регулярные безосновательные проверки регулятором Радио Вести. Нацсовет также дважды блокировал расширение сети Радио Вести и изменение программных концепций радиостанции.
Согласно украинскому законодательству, регулятор принимает решение о выдаче лицензии в десятидневный срок с момента подачи заявления.