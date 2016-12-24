В ЛНР украинских военных обвинили в 10 обстрелах за минувшие сутки

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в штабе Народной милиции ЛНР.

"За сутки ВСУ (Вооруженные силы Украины) 10 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики свыше 300 мин и 130 артиллерийских снарядов. Также применялись гранатометы (АГС, ГП) и стрелковое оружие", — рассказали в штабе.

По данным оборонного ведомства, обстрелы велись со стороны подконтрольных украинским силовикам Станицы Луганской, Лобачево, Луганское, Мироновский, Троицкое, Попасная в район Калиново, Дебальцево, Калиновки, Желтое, Крутой Горы и памятника "Князю Игорю" у КПП "Станица Луганская".

Собеседник агентства уточнил, что при обстреле Дебальцево есть разрушения в жилом секторе.

Ранее сообщалось, что контактная группа в Минске на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о прекращении огня с 00.00 субботы 24 декабря. На переговорах в Минске полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подтвердил договоренности контактной группы о прекращении огня в Донбассе на новогодние и рождественские праздники. Киев заявляет, что соблюдение режима прекращения огня полностью зависит от самопровозглашенных республик.