ДНР: украинские силовики обстреляли окраины села Саханка на юге Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (296)

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром обстреляли окраины села Сахарка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, повреждено электроснабжение, жертв нет, заявил РИА Новости представитель администрации Новоазовского района.

В среду контактная группа по Донбассу предложила сторонам конфликта полное прекращение огня с 24 декабря.

"Утром обстреливали окраины Саханки, там вследствие обстрела повреждено электроснабжение. Сейчас ремонтные бригады должны приступить к устранению повреждений", — сказал собеседник агентства.

По данным местных властей, в настоящее время в Саханке сохраняется спокойная обстановка.

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