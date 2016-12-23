ДНР: украинские силовики обстреляли окраины села Саханка на юге Донбасса

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром обстреляли окраины села Сахарка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, повреждено электроснабжение, жертв нет, заявил РИА Новости представитель администрации Новоазовского района.
"Утром обстреливали окраины Саханки, там вследствие обстрела повреждено электроснабжение. Сейчас ремонтные бригады должны приступить к устранению повреждений", — сказал собеседник агентства.
По данным местных властей, в настоящее время в Саханке сохраняется спокойная обстановка.
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