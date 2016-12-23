В ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными по формуле "всех на всех"

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики готовы к обмену пленными по формуле "всех на всех", заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

В пятницу прошла видеоконференция по вопросу обмена пленными в Донбассе. Ранее Киев согласился освободить до Нового года 15 пленных, чтобы разблокировать процесс обмена.

"Мы (ЛНР — ред.) с представителями Донецкой народной республики в очередной раз заявили о совей готовности по выполнению пунктов минских соглашений по освобождению "всех на всех", — сказала Кобцева.

Она подчеркнула, что ЛНР и ДНР подтвердили свою готовность к обмену на прошедшей в пятницу видеоконференции.

По словам Кобцевой, с киевской стороны такого подтверждения не дали.