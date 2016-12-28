Захарченко хочет поднять вопрос о передаче ДНР всей Донецкой области

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Глава ДНР Александр Захарченко рассчитывает после выполнения минских соглашений поднять вопрос о переходе под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики городов и районов всей Донецкой области.

"У нас в 2014 году прошел референдум. Территория референдума была — вся Донецкая область, и мы будем разговаривать о том, чтобы результаты референдума были приняты на всей территории Донецкой области… Основная задача "Минска-2" — перейти именно к этим переговорам", — сказал Захарченко, отвечая на вопрос о том, чего ждать после выполнения минских соглашений.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.