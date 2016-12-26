Украинский замминистра заявил об осуждении торговой блокады ДНР и ЛНР

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Замминистра Украины по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что решение членов добровольческих батальонов начать блокаду торговли с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей не согласовано с украинскими властями и в случае активных действий организаторов акции "они получат соответствующую оценку правоохранителей".

Ранее в понедельник бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все украинские пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы".

"Ни с одним государственным учреждением (Служба безопасности Украины, МВД, Вооруженные силы Украины) эти действия не согласованы, следовательно, установление каких-либо блокпостов, проведение любых досмотров, предоставление каких-либо "разрешений" (на перевозку товаров — ред.) является незаконным и получит соответствующую оценку со стороны правоохранителей", — написал Тука в понедельник на своей странице в Facebook.

Он добавил, что не поддерживает идею торговой блокады Донбасса еще и потому, что "у него не вызывают доверия организаторы этой акции". Тука уверен, что эта инициатива "имеет своих режиссеров из числа тех, кто именует себя "политиками", — грязных пройдох". Также замминистра заявил, что не верит в успех давления на власти ДНР и ЛНР таким способом.