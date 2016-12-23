Путин: хотелось бы добиться того, чтобы Донбасс не считал ВСУ оккупантами

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хотелось бы добиться того, чтобы на Донбассе не считали украинскую армию оккупантами.

"Хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране, вот о чем нужно думать", — заявил Путин, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос украинского журналиста, не "останутся ли русские оккупантами для украинцев" после ухода президента РФ на пенсию.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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