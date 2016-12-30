МККК раздал более 540 тонн гуманитарной помощи в ЛНР в декабре

ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Более 540 тонн гуманитарной помощи раздали сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) в самопровозглашенной Луганской народной республике в декабре, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МККК.
По данным комитета, в состав доставленной гуманитарной помощи входят более 264 тонн продуктов, около 22 тонн гигиенических принадлежностей, одеяла, пластиковые окна и стекла.
"В декабре 2016 года МККК оказал помощь 14,788 тысячи людей, в основном это жители прифронтовых поселков, которые получают ежемесячную помощь в виде продуктового и гигиенического наборов на каждого человека", — сообщил собеседник агентства.
В организации уточнили, что также в декабре жители 27 поселков в ЛНР на линии соприкосновения получили помощь от МККК в виде продуктов, гигиенических принадлежностей и одеял.