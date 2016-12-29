Совет нацбезопасности Украины одобрил проект доктрины информбезопасности

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект доктрины информационной безопасности страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца.

"Совет также одобрил проект доктрины информационной безопасности Украины, разработанный министерством информационной политики Украины совместно с комитетом Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет об усовершенствовании законодательства, обеспечении стандартизации и унификации программно-аппаратных решений для нужд государства, развитии защищенной национальной телекоммуникационной сети, защите государственных информационных ресурсов и укреплении возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве.

Также планируется принять безотлагательные меры по совершенствованию системы защиты "критической инфраструктуры, прежде всего от террористических и диверсионных посягательств", предусмотрев ее надлежащее законодательное, организационное и ресурсное обеспечение.