В ДНР повреждены более 800 строений с начала года

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Более 800 строений и объектов инфраструктуры повреждено в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала года, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Было разрушено и повреждено 820 домостроений и объектов инфраструктуры республики. Артиллерийским и минометным обстрелам неоднократно подвергались жизненно важные объекты обеспечения, а также ремонтные бригады, выезжавшие на устранение повреждений. Были зафиксированы факты получения ранений ремонтников", — сказал Басурин.

Он отметил, что корректировка огня велась силовиками при помощи беспилотников.