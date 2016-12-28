На КПП в Донбассе в праздничные дни будут работать пункты обогрева

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Пункты обогрева будут бесперебойно работать в праздничные дни на КПП в Донбассе в связи с возможным ухудшением погодных условий, сообщается в среду на сайте Госпогранслужбы Украины.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко сообщила, что украинские власти на праздники увеличат численность персонала на всех контрольно-пропускных пунктах в Донбассе, чтобы разгрузить очереди и максимально содействовать жителям в пересечении линии соприкосновения.

"В период праздничных дней особое внимание будет уделено функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе — ред.). В связи с возможным ухудшением погодных условий Госпогранслужба во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями инициировали бесперебойную работу пунктов обогрева", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пунктами обогрева уже оборудованы КПВВ "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово". На контрольных пунктах круглосуточно дежурят сотрудники Госслужбы Украины по ЧС, гражданам предоставляются горячие напитки, теплые вещи и одеяла, а также организовано дежурство медицинских работников, говорится в сообщении.

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