Для освобождения пленных "всех на всех" в Донбассе нужно согласовать списки

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1389)

МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" сдерживается необходимостью согласования сторонами конфликта точных списков пленных, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Проблема в том, что стороны должны достигнуть соглашения о точных проверенных списках лиц, которые должны быть освобождены", — заявил Сайдик журналистам, отвечая на вопрос, что сдерживает обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех".

В среду в столице Белоруссии состоялась последняя в этом году встреча контактной группы по Украине.