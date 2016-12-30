Порошенко подписал закон об ограничении ввоза на Украину книг из России

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России, сообщается в пятницу на официальном сайте парламента страны.

При Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания создадут общественный экспертный совет, который будет проверять всю продукцию российского происхождения и решать, можно ли пускать ее на украинский рынок.

Власти страны рассчитывают таким образом стимулировать собственный рынок печатной продукции, чтобы украинских книг стало больше.

По словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, книги из России носят "антигосударственный характер". Он пообещал, что примерно 60% из них не пропустят украинские таможенники.

Ранее член Общественной палаты России Елена Сутормина обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку законопроекту о запрете на ввоз российских книг на Украину.