Порошенко подписал закон об ограничении ввоза на Украину книг из России

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России, сообщается в пятницу на официальном сайте парламента страны.
Власти страны рассчитывают таким образом стимулировать собственный рынок печатной продукции, чтобы украинских книг стало больше.
Ранее член Общественной палаты России Елена Сутормина обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой дать публичную оценку законопроекту о запрете на ввоз российских книг на Украину.