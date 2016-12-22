В ДНР заявили, что Киев некорректно составил список пленных

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Представители Киева некорректно составили список удерживаемых сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики, предназначенных для обмена, заявила в четверг журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее Морозова заявила, что на прошлой неделе в буферную зону были привезены три сторонника ДНР.

"На вчерашней встрече (встреча гуманитарной подгруппы в Минске — ред.) нам был предоставлен список из 220 человек. При беглом анализе списка могу сказать, что в нем есть фамилии тех троих ребят, которых привезли нам в буферную зону… Пятнадцать ребят, которых хотят отдать в качестве жеста доброй воли, и около 50 человек, которые уже давно находятся на свободе. Создается впечатление, что список составляли некомпетентные особы и делали это на скорую руку", — сказала она.

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