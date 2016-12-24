ДНР: украинские силовики перебросили к линии соприкосновения 12 РСЗО "Град"

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила присутствие более десяти реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и других артиллерийских установок крупного калибра украинских силовиков в районах, близких к линии соприкосновения, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Анадоль — в 22 километрах от линии соприкосновения выявлено местонахождение 12 РСЗО "Град"; Лебединское — в шести километрах от линии соприкосновения выявлены огневые позиции четырех 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика"; Светлодарское — в шести километрах от линии соприкосновения отмечено прибытие четырех 152-мм самоходных гаубиц "Акация". Также отмечено прибытие до 400 человек личного состава украинских силовых структур для усиления группировки противника в районе Светлодарска", — сказал он.

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