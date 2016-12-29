Украинский "1+1" заявил об угрозе рейдерского захвата телеканала

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Украинский телеканал "1+1" обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, заявив о планируемых попытках осуществить рейдерский захват канала.

Согласно обращению руководства канала к властям, Национальный совет по телевидению и радиовещанию не продлевает лицензию "1+1" на вещание, срок которой истекает в четверг, 29 декабря.

"Мы удивлены и обеспокоены тем, что Национальный совет, члены которого назначены непосредственно президентом и Верховной радой, затягивает процесс исполнения собственного решения (о продлении лицензии – ред.)… Последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить такое решение и осуществить рейдерский захват канала", — говорится в заявлении, которое размещено на сайте канала.

Руководство канала допускает, что указание о затягивании процесса выдачи лицензии поступило Нацсовету по ТВ из администрации Порошенко, где заинтересованы в том, чтобы "передать контроль над каналом в другие руки".

Читайте подробности о событиях на Украине >>