Силовики выпустили по ДНР с начала года более 78 тысяч мин и снарядов

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республике более 78 тысяч мин и снарядов с начала года, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима прекращения огня составило 143 613 раз, в том числе из тяжелого вооружения 78 223 раза. Общая масса выпущенных по территории республики боеприпасов составила 2 тысячи тонн", — сказал Басурин.