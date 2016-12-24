В ДНР сомневаются, что Киев изменит отношение к "Минску-2" в 2017 году

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин считает маловероятным изменение позиции Киева в отношении выполнения минских соглашений в следующем году.

"Я на 2017 год смотрю без особых надежд, что Киев поменяет свое отношение к минским соглашениям, что он в какой-то период начнет трезво смотреть на то, что подписал и взял на себя обязательства в Минске", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он напомнил, что в 2016 году Киев всячески затягивал мирное урегулирование конфликта в Донбассе, кроме того, работа подгруппы по экономическим вопросам была полностью заблокирована.

"Здесь у меня больше каких-то надежд на то, что поменяется власть в США, и это окажет давление на Киев, но давайте смотреть правде в глаза: если Киев выполнит соглашения, то Украины не будет в том виде, в каком ее хотели видеть радикалы и все те, кто участвовал в государственном перевороте", — добавил Пушилин.