В Раде миллиардера Пинчука объявили врагом за статью о Крыме и Донбассе

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. На Украине резко раскритиковали миллиардера Виктора Пинчука, который в статье для Wall Street Journal предложил план действий по прекращению конфликта в Донбассе.

Пинчук отметил, что ситуация в мире меняется: все говорит о том, что новая президентская администрация в США изменит политику в отношении России, а в Европе к власти могут прийти лидеры, готовые договариваться с Москвой.

Чтобы приспособиться к новым реалиям, Украина должна быть готова идти на "болезненные компромиссы", считает Пинчук. По его мнению, стране следует отказаться от попыток вступить в ЕС в ближайшем будущем и признать, что в среднесрочной перспективе Украина не станет членом НАТО.

Пинчук также призвал Киев принять результаты местных выборов в Донбассе, а Крым, по его словам, "не должен стоять на пути договоренностей, способных прекратить войну на востоке".

Украинские власти должны подготовить реалистичные предложения по этим пунктам и дать понять, что готовы согласиться с постепенным сворачиванием антироссийских санкций, считает бизнесмен.

В Киеве статью Пинчука резко раскритиковали. В частности, депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в Facebook назвал его предложения "путем к государственной измене" и "капитуляцией перед Москвой", а депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко объявил Пинчука "опасным врагом".

Депутат Рады от "Оппозиционного блока", бывший вице-премьер Украины Александр Вилкул мнение Пинчука, напротив, поддержал. "Возможно, определенная часть общества оказалась не готова к его заявлению, но пройдет полгода, и отношение изменится", — отметил он в Facebook.

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