В Минске сохранится переговорная площадка по Донбассу, считают в ЛНР

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1398)

ЛУГАНСК, 26 дек – РИА Новости. Переговорная площадка по урегулированию ситуации в Донбассе сохранится в столице Белоруссии и в 2017 году, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

"В 2017-м минская площадка будет сохраняться, и ее главная функция будет в сохранении быстрой коммуникации между сторонами конфликта в ответ на изменяющуюся внешнюю конъюнктуру", — заявил Мирошник в понедельник РИА Новости.

По его словам, 2017 год предполагает множество изменений, которые прямо или косвенно будут влиять на конфликт в Донбассе.

"Новая политика США, выборы в Германии и Франции, а следовательно, и изменение подходов к Украине. А также внутриполитические изменения на самой Украине, возможные выборы и кадровые перестановки. Это все будет активизировать процесс переговоров в Минске, но в целом он будет носить долгосрочный характер, и стратегия может измениться", — сказал Мирошник.

Представитель ЛНР заявил, что независимо от переговоров в Минске процесс государственного строительства в республиках продолжается и, по его словам, затягивание переговоров Киевом этому только содействует. "У Киева нет желания выполнять уже взятые обязательства, его "раскачать" сможет только внешнее давление и кадровые изменения в Киеве", — считает Мирошник.