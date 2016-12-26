В Минске сохранится переговорная площадка по Донбассу, считают в ЛНР

ЛУГАНСК, 26 дек – РИА Новости. Переговорная площадка по урегулированию ситуации в Донбассе сохранится в столице Белоруссии и в 2017 году, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
По его словам, 2017 год предполагает множество изменений, которые прямо или косвенно будут влиять на конфликт в Донбассе.
Представитель ЛНР заявил, что независимо от переговоров в Минске процесс государственного строительства в республиках продолжается и, по его словам, затягивание переговоров Киевом этому только содействует. "У Киева нет желания выполнять уже взятые обязательства, его "раскачать" сможет только внешнее давление и кадровые изменения в Киеве", — считает Мирошник.