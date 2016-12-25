Разведка ДНР выявила вооружение силовиков вблизи линии соприкосновения

ДОНЕЦК 25 дек — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила реактивные системы залпового огня и другие артиллерийские установки крупного калибра украинских силовиков вблизи линии соприкосновения, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Возрождение — в 14 километрах от линии соприкосновения выявлено местонахождение трех единиц 152 мм самоходных гаубиц "Мста-С" и шести 152 мм самоходных гаубиц "Акация"; Светлодарское — в семи километрах от линии соприкосновения выявлено местонахождение десяти 122 мм буксируемых гаубиц Д-30; Новгородское — в шести километрах от линии соприкосновения выявлено местонахождение трех 152 мм самоходных гаубиц "Акация"; Калиново — в 20 километрах от линии соприкосновения выявлено местонахождение семи единиц РСЗО "Град". Данные о нарушениях минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ", — сказал он.

Ранее сообщалось, что с полуночи 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске. Перед этим перемирием стороны заявляли об обострении в районе Светлодарской дуги, расположенной у Дебальцево (город подконтролен ДНР) и Светлодарска (подконтролен ВСУ).

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