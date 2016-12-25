Разведка ДНР выявила вооружение силовиков вблизи линии соприкосновения

ДОНЕЦК 25 дек — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики выявила реактивные системы залпового огня и другие артиллерийские установки крупного калибра украинских силовиков вблизи линии соприкосновения, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее сообщалось, что с полуночи 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период праздников, о котором стороны договорились на переговорах в Минске. Перед этим перемирием стороны заявляли об обострении в районе Светлодарской дуги, расположенной у Дебальцево (город подконтролен ДНР) и Светлодарска (подконтролен ВСУ).
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