В ДНР восстанавливают почти 300 поврежденных из-за обстрелов объектов

ДОНЕЦК, 22 дек — РИА Новости. Третий этап восстановления поврежденных обстрелами объектов начался в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в его рамках планируют отремонтировать почти 300 домов и соцобъектов, сообщили в четверг в Минстрое и ЖКХ ДНР.

В начале декабря в ведомстве заявили, что за время конфликта в ДНР в результате обстрелов было повреждено около 25 тысяч жилых домов, более 2 тысяч из них полностью разрушены. Программа восстановления поврежденных объектов была разбита на несколько этапов. Первый уже окончен, второй, по информации Минстроя, близится к завершению.

"Руководством республики принято решение — не дожидаясь окончания второго этапа, начать третий этап восстановления. В него включены 154 многоквартирных дома и 124 объекта социальной сферы. Выполнение работ по программам третьего этапа уже началось", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В ведомстве отметили, что уже разработана и находится на согласовании программа четвертого этапа восстановления, в рамках которой будет отремонтировано более 700 объектов.

"Дополнительно проработаны предложения по восстановлению частного сектора, строительству новых частных домов, капитального ремонта квартир, находящихся в муниципальной собственности, для расселения нуждающихся в жилье", — добавили в Минстрое.