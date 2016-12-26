ВСУ за год понесли небоевых потерь больше, чем в боях в Донбассе

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Более 450 украинских военных погибли при проведении военной операции в Донбассе с начала года, сообщила пресс-служба вооруженных сил Украины.

При этом за год в боях погибло 211 человек, в то время как небоевые потери составили 256 человек, говорится в сообщении на сайте BBC Украины. В результате боевых столкновений украинские силовики потеряли также 100 единиц вооружения и военной техники.

К небоевым потерям относится смерть в результате болезней, аварий, неаккуратного обращения с оружием и других причин, а также самоубийства.

Ранее разведка самопровозглашенной Луганской народной республики сообщала, что в украинской армии участились случаи гибели военнослужащих из-за конфликтов с боевиками экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России). Также поступала информация о смерти украинских солдат от обморожения, злоупотребления алкоголем, подрыва на собственном минном поле.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждал, что Киев скрывает многие случаи небоевых потерь.