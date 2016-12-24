В ЛНР заявили, что наступивший в полночь режим тишины не нарушался

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Режим тишины с полуночи субботы, о котором договорились на заседании контактной группы, соблюдается в самопровозглашенной Луганской народной республике, украинские военные также прекратили обстрелы, сообщили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось, что контактная группа на переговорах в Минске достигла договоренности о прекращении огня в Донбассе с 00 часов (мск) 24 декабря. Позднее ополченцы ДНР заявили, что зафиксировали факты нарушений режима прекращения огня в течение минувшей ночи.

"По состоянию на 9.00 24 декабря соблюдается "режим тишины" по всей линии соприкосновения. Подразделения Народной милиции строго придерживаются Минских договоренностей. Командованием отдан приказ огонь не открывать", — сообщили в ведомстве ЛНР, отметив, что будут соблюдать режим тишины в дальнейшем.

В Народной милиции уточнили, что обстрелов со стороны военных Украины с 00.00 24 декабря также не зафиксировано.