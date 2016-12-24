В ЛНР заявили, что наступивший в полночь режим тишины не нарушался

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Режим тишины с полуночи субботы, о котором договорились на заседании контактной группы, соблюдается в самопровозглашенной Луганской народной республике, украинские военные также прекратили обстрелы, сообщили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.
"По состоянию на 9.00 24 декабря соблюдается "режим тишины" по всей линии соприкосновения. Подразделения Народной милиции строго придерживаются Минских договоренностей. Командованием отдан приказ огонь не открывать", — сообщили в ведомстве ЛНР, отметив, что будут соблюдать режим тишины в дальнейшем.
В Народной милиции уточнили, что обстрелов со стороны военных Украины с 00.00 24 декабря также не зафиксировано.