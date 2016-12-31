В ЛНР заявили о перегруппировке украинских силовиков в Донбассе
14:3331.12.2016
(обновлено: 14:34 31.12.2016)
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ЛУГАНСК, 31 дек — РИА Новости. Украинские силовики проводят перегруппировку сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Украинское преступное командование продолжает проводить перегруппировку сил и средств вдоль линии соприкосновения для подготовки и проведения провокаций", — заявил Марочко.
По его словам, в район населенных пунктов Светлодарск и Луганское прибыла колонна военной техники Национальной гвардии Украины общей численностью до 100 человек.