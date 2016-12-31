В ЛНР заявили о перегруппировке украинских силовиков в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (398)

© РИА Новости. Евгений Биятов Перейти в фотобанк В Киеве заявили, что не предоставят Донбассу особый статус Украинские силовики проводят перегруппировку сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Украинское преступное командование продолжает проводить перегруппировку сил и средств вдоль линии соприкосновения для подготовки и проведения провокаций", — заявил Марочко.

По его словам, в район населенных пунктов Светлодарск и Луганское прибыла колонна военной техники Национальной гвардии Украины общей численностью до 100 человек.