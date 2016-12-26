В ЛНР за два года выявили более 130 агентов иностранных спецслужб

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2016 (324)

ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Более 130 агентов спецслужб выявили сотрудники министерства госбезопасности ЛНР за два года существования самопровозглашенной республики, заявил журналистам глава ведомства Леонид Пасечник.

В качестве наиболее ярких примеров работы МГБ он привел задержание директора проектов международной организации "Корпус милосердия", которую подозревают в шпионаже.

"Кроме того, выявлена и пресечена деятельность членов террористической организации "Правого сектора" (запрещена в России — ред.) и террористического батальона "Айдар", — уточнил Пасечник.

Сотрудница "Корпуса милосердия" Оксана Микитенко была задержана в ЛНР в июне. По данным МГБ, под видом осуществления гуманитарной деятельности женщина собирала информацию о ситуации в республике.

После задержания Микитенко Пасечник рассказал, что в "шпионском скандале" могут быть замешаны министр труда и соцполитики ЛНР Светлана Малахова и замруководителя администрации главы республики Марина Филиппова. По словам руководителя МГБ, чиновницы находились в "особо близких отношениях" с украинкой.

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